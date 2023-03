RDV à l'entrepôt de Mulhouse pour un nouveau spectacle d’Humour :

C’est l'humoriste Thaïs qui est à découvrir en cette fin de semaine sur la scène de l'entrepôt de Mulhouse. C’est son spectacle Hymne à la joie qu’elle vient présenter.

Dans ce one woman show, elle se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et enchaîne les réveils gueule de bois / pilule du lendemain. C'est un mélange de stand up et de galerie de personnages. Avec aussi du chant … de la danse.

L’hymne à la joie de Thaïs est à découvrir ce soir, demain et samedi 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse.

Soirée Xperience Park ce soir :

Cette soirée X-périence Parc aura lieu ce jeudi à Wittenheim avec au programme la possibilité pour les étudiants de s’éclater sur les trampolines, dans le parcours Ninja Warrior par exemple. Vous pourrez affronter d’autres étudiants au puissance 4 basket.

Sandwichs et boissons offerts !

Cette soirée est organisée par le Clous de Mulhouse. Inscription sur crous-strasbourg.fr rubrique vie de campus Mulhouse.

La soirée Xperience Park c’est à partir de 20h ce soir à Wittenheim.

Reprise des afterwork :

Le printemps est de retour, les after work aussi ! C’est parti pour la 15e saison des after work de Colmar

Ce soir, RDV au club le Rota de Colmar avec Dr BOOST en live. L’entrée est gratuite. Vous profiterez des tarifs afterwork et le grignotage sera offert. Afterwork au Rota c’est ce soir 19H.