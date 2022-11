La Gratiferia au Centre Socio Culturel du Pays de Thann : C’est un marché où tout est gratuit ! Vous pouvez ramener des objets qui ne vous servent plus pour les donner. Ils doivent être propres et en état de marche. Ça peut être de la vaisselle, de la déco, des jouets, du matériel de bricolage… Mais attention ce n’est pas un système de troc, vous n’êtes pas obligé de venir avec des objets à donner, vous pouvez juste venir en récupérer. Tout y est gratuit. Vous pourrez aussi trouver des manalas et du chocolat chaud. La Gratiferia c’est aujourd’hui de 11h à 17h au Centre Socio Culturel de Thann.

Un spectacle de mentaliste à Kaysersberg : Tibo Fino se produit ce soir à 18h30 à la Médiathèque de la vallée de Kaysersberg. Il est magicien et mentaliste. Il veut donner l’illusion que tout est possible et prouver que nous sommes facilement manipulables. Alors, saurez-vous discerner ce qui est réel ou non ? Rendez-vous ce soir à 18h30 à la Médiathèque de la vallée de Kaysersberg.

Afterwork à Mulhouse :Ce mercredi, rendez-vous au Bar à vins LE O2, à partir de 19h ! Au programme : Tarifs After-work sur les boissons et les tartes flambées, Ambiance musicale