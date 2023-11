La foire Sainte Catherine à Altkirch

La traditionnelle Foire Sainte Catherine d'Altkirch, établie depuis plus de cinq siècles, attire annuellement près de 15 000 visiteurs dans les rues de la capitale du Sundgau. Près de 400 exposants seront présents, entraînant la fermeture des rues du centre-ville pour toute la journée de jeudi.

Ensisheim accueillera également sa propre Foire Sainte Catherine demain, de 7h30 à 20h.

Ouverture aujourd’hui du marché de Noël de Colmar

Par ailleurs, le marché de Noël de Colmar ouvre ses portes dès aujourd’hui, se distinguant comme l'un des plus enchanteurs d'Alsace. Son objectif immuable demeure de faire revivre la véritable magie de Noël. Colmar est renommée pour son ambiance chaleureuse et féerique, et ce marché en propose pas moins de sept différents, disséminés à travers la ville. Chaque rue est parée de décorations et d'illuminations, offrant notamment une boîte aux lettres géante du Père Noël, un concert des enfants sur les barques et une grande roue. Le marché se tiendra du jour d’aujourd’hui jusqu’au 29 décembre.

After work ce soir à Colmar

En soirée, à Colmar précisément à Horbourg-Wihr, le Lounge Beers vous convie à son afterwork. Cet établissement avait déjà organisé un tel événement durant l’été, dévoilant alors sa magnifique terrasse. Ce soir, explorez l'ambiance intérieure avec ses deux bars, ses fléchettes, son baby-foot et profitez des cocktails et des bières à prix réduit dans une atmosphère animée par un DJ (avec modération). Les amateurs de cuisine pourront savourer des tartes flambées. L'événement débute à 19h au Lounge Beers.