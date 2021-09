COLMAR : Ce soir dès 19h30 c’est “Apéro Mojito By Jack&Co”, la dernière soirée d’été sur le rooftop du restaurant Au Bureau de Colmar. Au programme, différentes dégustations de Mojito et animations. Informations complètes et numéro de réservation sur la page Facebook au Bureau Colmar.

MULHOUSE : Le Diamonds bar propose dès 19h un after work. Le programme : planchettes mixte fromage et charcuterie, cocktails offerts et musique Jazz et House pour se détendre avant l’arrivée du week-end. C’est sur réservation, les infos sur la page facebook du Diamonds Bar.

MULHOUSE : Dès ce soir 20h30 et jusqu’à samedi vous pouvez découvrir ou redécouvrir le spectacle “On choisit ses amis… pas sa famille” à l’Entrepôt de Mulhouse. L’histoire de Luc, un grand architecte croyant être fils unique qui rencontre sa sœur un peu trop envahissante. Vous gagnez vos places pour assister au spectacle sur florfm.com.