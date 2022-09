Spectacle d’humour à l’entrepôt de Mulhouse : C’est l’humoriste Kelly Espallargas que vous pourrez découvrir ce soir et demain. Kelly va raconter son parcours sentimental sans limite ni tabou !Elle va aussi interpréter toute une galerie de personnages tous plus dingues les uns que les autres. Le tout avec une énergie débordante.

Kelly Espallargas est à découvrir ce soir et demain à 20H30 à l'entrepôt de Mulhouse.

Salon des créateurs des réseaux sociaux à Petit-Landau : C’est tout nouveau, c’est le 1er salon de ce genre. Ce salon va permettre de mettre en avant les créateurs qui se sont développés sur les réseaux sociaux. Créateurs de bijoux, de vêtements, de maquillage aussi par exemple. C’est l'influenceuse et créatrice de bougies mulhousienne, Scarly qui est à l’origine de ce salon. Ce 1er salon des créateurs des réseaux sociaux se tiendra demain dès 14h jusqu’à dimanche 17h à Petit-Landau en présence de Mister Alsace 2022 et de plusieurs influenceurs de la région.

Résidence secondaire des Eurocks : La Résidence Secondaire des Eurockéennes fait un retour attendu ce week-end. Demain, samedi, RDV à la Grande Halle des Eurockéennes à Sermamagny pour une grande soirée électro. Il y aura Vladimir cauchemar, Mila Dietrich mais aussi Kungs.

Et puis présence de Djibril Cissé. Non pas en tant que footballeur bien sûr mais en tant que DJ. ll va bel et bien prendre place derrière les platines.

La résidence secondaire des Eurocks, c’est demain soir à Sermamagny, à 10 minutes de la ville de Belfort. Ouverture des portes à 21h30.