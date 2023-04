Jeu de piste géant à Waldighoffen :

Le jeu intitulé "Alice et le Lapin Blanc sur les traces du voleur" vous invite à découvrir le monde enchanteur d'Alice au pays des merveilles à travers un jeu de piste dans les rues du village de Waldighoffen. Cette activité est ouverte à tous et entièrement gratuite. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre en mairie afin de récupérer le livret de jeu, de prévoir de quoi écrire et de porter des chaussures confortables pour effectuer le parcours d'environ 3 kilomètres. Le jeu est en cours jusqu'au 1er mai.

Festival pisteur d’étoile :

Le festival Pisteurs d'Étoiles est de retour à Obernai ! Ce festival est dédié aux arts du cirque et présente des acrobates, des voltigeurs, des clowns, et bien plus encore. En plus des spectacles programmés sous deux chapiteaux, de nombreux artistes investissent la Pelouse des Remparts pour proposer des représentations gratuites et des initiations. Le festival Pisteurs d'Étoiles a commencé ce week-end et se terminera le lundi 1er mai. Pour découvrir la programmation complète de cet événement, rendez-vous sur le site pisteursdetoiles.com.

Le cirque Arlette Gruss est de retour en Alsace :

La célèbre troupe de cirque présente son tout nouveau spectacle intitulé "Extravagant". Pendant deux heures, vous pourrez admirer des acrobaties impressionnantes, du dressage équestre et des moments de franche rigolade, grâce à un total de 14 numéros proposés par des artistes époustouflants. Pour découvrir la dernière création du cirque Gruss, rendez-vous sur le parking du parc expo de Colmar jusqu'au 30 avril. Ensuite, le cirque Gruss s'installera à Mulhouse dès le 5 mai. Vous pouvez réserver vos billets sur le site https://www.cirque-gruss.com/tarifs-et-billetterie.