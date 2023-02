Cabaret d’improvisation théâtrale ce soir : C’est la troupe de théâtre d’impro les Impropulseurs qui propose une soirée conviviale pour découvrir, dans une ambiance décalée, leurs plus belles créations et improvisations ! RDV à la loge du temps de Morschwiller le Bas. Ouverture des portes dès 19h00 avec possibilité de vous restaurer sur place. Début du spectacle à 20h15 suivi d’une After Party.

C’est gratuit mais il faut s'inscrire avant de venir pour vérifier s’il reste de la place. Inscription encore possible sur internet : https://lalogedutemps.4escape.io/booking/2023-02-24

Mulhouse va vivre au rythme de son Carnaval ce week end :Le Carnaval de Mulhouse est l'un des événements phares de la ville. Cette année, le thème du carnaval est "Seventies, le pouvoir des fleurs" !

Au programme pour ce week end : la cavalcade des enfants demain dès 13h30 au centre ville. Pour les plus grands samedi soir, le festival du carnaval. RDV sous le chapiteau du champ de foire de Dornach. La soirée débutera à 20h30 pour s’achever vers 1h du matin.

Et puis dimanche, pour tout le monde : Grande cavalcade internationale avec 90 groupes et chars, des milliers de festivaliers et toute l’ambiance festive qui va avec…. Cette grande cavalcade prendra le départ vers 14h 30 rue de L'Illberg pour une arrivée Rond-Point Stricker.

Plus d’infos sur carnaval-mulhouse.com

Ambiance année 2000 ce soir à Altkirch : C’est ce soir qu’aura lieu la seule, l'unique, l’originale soirée génération 2000 avec DJ Mast.

La soirée est de retour ce vendredi au phare à Altkirch. C’est sur elle va rendre heureux tous les fans des hits des années 2 000, avec en prime pleins de surprises à prévoir. Un événement avec FLOR FM.