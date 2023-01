Spectacle de danse à Illzach : Ce spectacle s’appelle 27 millions de fois par seconde. Une création de la compagnie RN7 qui se base sur la relation aux autres. Les connexions entre les corps. D’ailleurs le titre 27 millions de fois par seconde vogue le nombre de vibration de nos cellules. On vibre 27 millions de fois par seconde et nous allons donc vibrer avec les 3 danseurs et le musicien présents sur scène.

Un beau moment artistique donc ce soir. RDv à l’Espace 110 d’Illzach à 20h.

Info et résa sur www.espace110.org

Théâtre à Huningue : Une comédie vous attend ce soir : la revanche de Viviane Rose. Viviane est ou plutôt était une chanteuse lyrique, après un scandale à la scala elle a été éjectée du milieu. Elle s’enfonce dans les difficultés jusqu’au jour où elle rencontre un oiseau. Scénario de base un peu improbable et c’est précisément ce que bcp de critiques retiennent. Une pièce qui va dans tous les sens, un peu barge et amusante.

RDV à L'Atrium de Huningue à 20h.

Du ciné ce soir à Staffelfelden : C’est à la Margelle que vous pourrez voir le film Annie Colère. Un film dont l’histoire se déroule en 1974. L’histoire d’une femme, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, qui va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. C’est un film très engagé, dont les critiques sont juste incroyables.

Un film à la fois intime et politique à voir à staffelfelden ce soir dès 20h.