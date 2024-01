Événement sportif exclusivement dédié aux femmes ce matin à Mulhouse

"Mesdames, cultivez votre bien-être !" est le nom de cet événement destiné aux Mulhousiennes de plus de 18 ans. Rendez-vous de 10h à 11h30 au complexe sportif de la Doller pour une séance de fitness accessible et adaptée. L'objectif est de faire découvrir les bienfaits d'une pratique corporelle en groupe, encourageant ainsi à renouer avec les activités physiques et à adopter une pratique sportive régulière, tout en menant une vie active. Un événement animé par des femmes, où les enfants peuvent être pris en charge pendant la séance. Il suffit de prévoir une paire de baskets propre pour accéder à la salle.

À noter pour ce soir à Saint-Louis

Dans ce spectacle, les comédiens de la troupe de théâtre d’impro l’Athila se mettent à nu ! L’Athila vous propose de découvrir l’improvisation dans sa forme la plus pure, sans concept ni décor. Rendez-vous à l’Entrepotes de Saint-Louis ce soir à 20h30 pour une soirée intimiste et pleine de surprises. Vous avez également la possibilité de dîner au Restaurant ENTREPOTES avant le spectacle en réservant sur www.entrepotes68.com.

Avant-première au méga CGR de Colmar

La comédie française "Chien et Chat" sera diffusée en avant-première à partir de 14h ce mercredi. L'histoire met en scène un chat star des réseaux sociaux et un chien des rues, partant dans un voyage hilarant pour retrouver leurs maîtres respectifs. Cerise sur le gâteau, l'actrice Reem KHERICI ainsi que les acteurs Franck Dubosc et Philippe Lacheau seront présents pour présenter le film. Rendez-vous à 14h au méga CGR de Colmar. Vous pouvez réserver votre place via le site cgrcinemas.fr.