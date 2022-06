BERRWILLER : Rendez-vous ce soir et demain à Berrwiller pour la Humpafascht. L’évènement est de retour ce week-end après 2 ans d’absence. 2 week-end de fête avec ce soir, la soirée le bûcher, ambiance feu de la st Jean et mix des années 90/2000 et demain la soirée Tsunami avec DJ, show gogo, bodypaint gratuit.. Pour gagner vos entrées pour les différentes soirées, rendez vous sur florfm.com.

ALTKIRCH : C’est le retour de la soirée Latin’ Addict au Phare d’Altkirch, la plus grosse soirée reggaeton de la région. Votre entrée + table et bouteille à gagner sur florfm.com.

MULHOUSE : Le zoo de Mulhouse vous propose de participer à son premier apéro zoo de l’été. C’est ce soir dès 19h à l’Auberge du Zoo. Pour y aller, il faut réserver. Toutes les infos sur le zoo-mulhouse.com.