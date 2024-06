C’est l’Alsace Fan day ce lundi :

Aux quatre coins du monde, on s'apprête à célébrer l’Alsace Fan Day. C’est la journée mondiale des amoureux de l'Alsace.

Aux Etats-Unis, en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud, un peu partout en Europe aussi : L'Alsace sera mise à l’honneur un peu partout avec tout un tas d’animations. Et puis en Alsace plusieurs initiatives sont prévues. Un grand rassemblement d’alsacien est annoncé à Strasbourg dès 17h. Une journée 100% alsacienne au casino de Blotzheim. Des lectures, des chansons en alsaciens sont prévues à St Louis Agglomération.

Plusieurs petites choses comme ça à l’occasion de cet Alsace Fan Day plus d’info sur alsacefanday.com

Un tour du Haut-Rhin caritatif à partir d’aujourd’hui :

Dès aujourd’hui et jusqu’au 29 juin, l’association Entraid’Alsace organise un tour cycliste solidaire des 366 communes du département. Objectif : récolter des fonds pour les 30 ans de l’association Rêves (association qui réalise les rêves d’enfants malades).

Le parcours sera divisé en six étapes et le départ se fera ce lundi de Bendorf, dans le Sundgau. Sept cyclistes sillonneront ensuite les routes du Haut-Rhin. Le public pourra se joindre aux cyclistes et les soutenir, moyennant une participation de 10 € au profit de Rêves.

Il y aura des départs à 8H cette semaine des camping de Mulhouse Cernay issenheim riquewihr Neuf-Brisach. Samedi départ prévu du champs de mars de colmar.

Mulhouse plage s’installe square du général De Gaulle :

C’est la grande nouveauté cette année. Mulhouse accueille pour la première fois l'évènement "Mulhouse Plage". Durant tout l'été, tous les jours de la semaine, il y aura de très nombreuses animations. Le lundi ce sera soirée musique avec des artistes à découvrir. Le mardi soirée échange avec les commerçants de Mulhouse. Mercredi ce sera ciné sous les étoiles. Afterwork le jeudi. Vendredi et samedi seront axés autour de la détente et du fun : blind-test, karaoké, danse, DJ et musique live. Enfin chaque dimanche, ce sera ambiance guinguette

A noter, deux grandes soirées à ne pas rater : le 26 juin, soirée rose organisée par les Mulhousiennes et le 14 juillet, le traditionnel bal version "soirée blanche" !

Mulhouse Plage sera ouvert jusqu’au 25 août.