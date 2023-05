Fête de la nature à Riedisheim

Ça démarre aujourd'hui jusqu'au 29 mai. La Ville de Riedisheim propose un événement festif et ludique dans les collines et dans la ville en partenariat avec de nombreux acteurs locaux ! Il y aura des balades, des sorties en canoë, des jeux de piste et plein d'autres activités. D'ailleurs, ce soir à partir de 21h30, vous avez rendez-vous sur le parking haut du cimetière pour une observation du ciel étoilé en compagnie de passionnés et de leur matériel mis à disposition pour l'occasion !

La fête de la nature est gratuite ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.riedisheim.fr

After-Work à Mulhouse

Le soleil est de retour, les afterwork aussi ! Rendez-vous sur la plus grande terrasse de Mulhouse, directement place de la réunion !

L’after-Work aura lieu à 19h au guillaume tell avec des tarifs After-Work au bar, du grignotage, des planchette et Dj Coco Basel pour une petite ambiance House

Le Brivan à Wintzenheim :

Le BRIVAN , la scène ouverte Alsacienne, vous attend nombreux ce soir à l’espace 137 de Wintzenheim. L’occasion comme toujours de découvrir des artistes locaux dans différents domaines.

Ce soir, 10 artistes seront sur scène pour vous surprendre, il y aura du chant et de l’humour. Ils se produiront durant 5 minutes chacun face à vous ! Ouverture des portes à 19h avec petite restauration sur place. Début du spectacle à 20h30.