Le festival Musi’School à Pfastatt, c’est ce week-end

Le Festival Musi'School vous donne rendez-vous à Pfastatt ce week-end ! Près d'une dizaine de groupes vont monter sur la scène du Foyer Schoff ce samedi et dimanche. Ces groupes, issus des écoles de musique de la région (et au-delà), viennent à la rencontre du public pour se faire connaître et partager leur passion pour la musique.

Musi'School, c’est donc ce week-end au Foyer Schoff de Pfastatt. Soyez présents à partir de 17h demain et à partir de 14h dimanche.

Afterwork paysan prévu ce soir

Un afterwork organisé par les producteurs et l'équipe de Coeur Paysan pour fêter le premier anniversaire de leur magasin à Mulhouse. Les festivités débutent à 18h30 avec des tartes flambées, grillades, tartes à la rhubarbe, fraises... Plein de bonnes choses à manger et à boire, en direct des fermes et servi par les producteurs eux-mêmes ! Et à 19h30, ne manquez pas le concert gratuit des Chum’s, un groupe d’influence irlandaise. Cet afterwork paysan, c’est ce soir à Coeur Paysan Mulhouse et c'est gratuit.

Les circuits du Florival ce dimanche à Guebwiller

Un bon plan pour les amateurs de vélo en Alsace, licenciés ou non : "Les Circuits du Florival". Cette grande randonnée de cyclotourisme est organisée par l'association Les Cyclo Touristes de Guebwiller. Il y aura 4 circuits sur route de 42 à 125 km, 2 circuits gravel de 31 et 47 km, et 5 circuits VTT de 18 à 57 km. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les niveaux.

Vous trouverez toutes les informations et pourrez vous inscrire jusqu’à demain sur le site de l'association. Les Circuits du Florival, c’est ce dimanche 26 mai aux alentours de Guebwiller.