THANN-CERNAY : Les piscines intercommunales de Thann et Cernay recrutent des agents de caisse, des agents d’entretien et des maîtres-nageurs pour le mois de Juillet et d’Août. Pour postuler il faut adresser votre candidature à la communauté des communes de Thann-Cernay. L’adresse complète : CCTC 3A, rue de l’Industrie 68700 Cernay.

MULHOUSE : Actuellement à Mulhouse se déroule le festival “Les vagamondes”. Dans le cadre de ce festival, vous pouvez découvrir ce soir et demain soir au théâtre de la Sinne le spectacle 24/7 du Collectif Invivo assez unique en son genre. Un spectacle immersif où vous devrez porter des lunettes de réalité virtuelle. Vous découvrez le dernier projet d’une start up fictive qui aurait trouvé la solution pour dormir seulement 20 minutes par nuit. Info et réservation sur le site de la filature.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES : Aujourd'hui et jusqu’à dimanche, rendez-vous à Sainte-Marie-aux-Mines pour le salon Mode et Tissus 2022. Vous pourrez rencontrer des fabricants de tissus, des créateurs de mode, des stylistes. Des défilés sont également prévus au cours du week-end. Toutes les infos sur le site modetissus.fr