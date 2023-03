Du sport avec le tournoi elite International de Volley Ball :

Le tournoi des moins de 15 ans a lieu ce week end, samedi et dimanche. L’occasion pour le public d’assister aux matchs des meilleures équipes françaises et européennes. 15 équipes filles et 8 équipes garçons.

Rendez-vous à la Cité des Sports à Rixheim. L'entrée est gratuite, une buvette est dispo sur place.

Le retour de Happy Games :

Happy Games Mulhouse, c'est le festival de tous les jeux . Un événement qui se revendique comme "le plus grand plateau de jeu en Alsace". De nombreux éditeurs de jeux sont présents pour vous faire découvrir leurs classiques et leurs dernières nouveautés.

Il y en a pour tous les goûts : des jeux d’ambiance, de stratégie, de rapidité, d’éveil ou des jeux coopératifs... Les adultes vont pouvoir s’amuser comme de grands enfants !

Happy games c’est au parc expo de Mulhouse des aujourd’hui jusqu’à dimanche soir.

Plus d’infos sur www.happygames.fr

Ré-ouverture ce week end d’Europa park :

Samedi 25 mars, coup d’envoi de la saison estivale d’Europa Park. Plus de 5 millions de visiteurs viennent chaque année profiter du parc, de ses attractions et animations. Plus de 100 manèges et spectacles dont des attractions à sensations très très fortes : silver star, le wodan, le blue fire etc…

Les équipes sont prêtes pour débuter cette nouvelle saison et pour faire vivre la devise officielle d’Europa Park : “S’évader. S’éclater. Ensemble”.

La saison estivale d’Europa Park débute demain et s'achèvera le 05 novembre prochain.