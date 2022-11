L’ouverture des marchés de Noël à Mulhouse et Colmar : Les marchés de Noël ouvrent à Mulhouse et Colmar dès aujourd’hui.

Du côté de Mulhouse ce sera l’occasion de découvrir la nouvelle étoffe de Noël qui habillera l’Hôtel de Ville et les 90 chalets sur la Place de la Réunion. Les horaires : de 11h à 20h, du dimanche au jeudi, et de 11h à 21h les vendredis et samedis.

À Colmar, 6 marchés de Noël seront présents au cœur historique de la ville. L’un d’eux est exclusivement réservé à la nourriture. Et vous pourrez aussi faire un tour de grande roue.

Pour les horaires : 11h à 19h du lundi au jeudi, et de 10h à 20h du vendredi au dimanche !

La Foire Sainte Catherine à Altkirch : La plus ancienne foire agricole d'Alsace a lieu chaque année. C’est la 520ème édition aujourd’hui. C’est simple on y trouve de tout : textile, maroquinerie, bijoux, produits du terroir… Il y aura aussi des stands de restauration. La Foir Sainte Catherine c’est aujourd’hui de 7h30 à 20h dans les rues d’Altkirch !

Afterwork à Colmar : Ça se passe au BAR LE TREIZE à partir de 19h ! Venez partager le premier apéro au marché de Noël et profitez des tarifs After-Work, du grignotage offert et de l'ambiance musicale assurée par un dj.