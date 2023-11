Marché de l’Avent à Mooslargue

Rendez-vous ce dimanche sur la place de la mairie de Mooslargue pour le marché de l’Avent. Vous découvrirez 35 exposants, des artisans créateurs de la région présentant des sculptures sur bois, des bougies, des épices, des parfums, des bijoux, et bien plus encore. En plus des délices comme le vin chaud, les bredeles, vous pourrez déguster des plats consistants tels que la raclette ou la paella. Une atmosphère envoûtante de Noël vous attend lors de cet événement. N’oubliez pas le passage du Père Noël à 16h pour distribuer des friandises aux enfants. Ce marché de l’Avent se déroulera dimanche de 10h à 18h.

Showcase de Tayc ce samedi au Rébus

Ne manquez pas le concert exceptionnel de la star Tayc en live au Rébus demain soir. Un moment privilégié pour être au plus près de l’artiste. La soirée commence à partir de 22h au Rébus à Auggen en Allemagne. Le showcase débutera un peu plus tard. Un événement à ne pas manquer en collaboration avec Florfm.

Ouverture du marché de Noël de Mulhouse après Colmar

Le marché de Noël de Mulhouse, attirant en moyenne plus d’un million de visiteurs, est le troisième plus grand marché de Noël en Alsace, après ceux de Strasbourg et de Colmar. Venez célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Vous y découvrirez les traditions et la magie de Noël, de quoi ravir chaque personne. En plus des nombreux artisans présents, un train de Noël vous transportera vers le nouveau quartier piéton du centre-ville pour une visite différente du marché de Noël. Chaque soir, un spectacle son et lumière aura lieu toutes les 15 minutes de 17h30 à 20h30.