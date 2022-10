Atelier sympa pour les collégiens et lycéens : C’est à Illzach que ça se passe et cet atelier est destiné à apprendre aux jeunes à gérer leur stress et à optimiser leur concentration. Le stress peut gâcher une année scolaire.. Pourquoi ne pas profiter de ces congés pour aller chercher de bons conseils, de bonnes astuces pour être plus zen. C’est une école de sophrologie qui propose ces ateliers. Le 1er c’est ce lundi de 14h à 15h30. Il y en aura d’autres jeudi et la semaine prochaine aussi. Infos et résevations : 07 83 37 07 84 ou par mail : contact@pk-sophrologue-mulhouse.fr

Dernier jour pour le salon Maison Déco : La 29e édition du Salon Maison Déco met à l'honneur la décoration, l'art et les antiquités au Parc Expo de Colmar. Plus de 180 exposants sont présents. C’est vraiment l’occasion de trouver des idées de déco et d’aménagement pour son intérieur. L'événement se tient encore ce lundi de 10h à 18h. Plus d’info sur www.maisondeco-colmar.com

C’est parti pour la saison Halloween à Cigoland : Comme chaque année à l’automne, le parc Cigoland à Kintzheim se met aux couleurs de Halloween avec les déco mais aussi les animations. Au programme : un jeu de piste, un spectacle avec effets spéciaux qui s’appelle “le dernier combat” prévu chaque jour vers 18h15 et une ambiance particulièrement soignée pour nous mettre dans l’atmosphère Halloween. En précisant que Cigoland est un parc familial donc ça reste doux et mignon, parfait pour les petits ! Halloween à Cigoland c’est jusqu’au dimanche 6 novembre.