HESINGUE : Ce soir, 20h30 Soirée Humour à la comète d’Hésingue avec Flor Fm. Plusieurs humoristes alsaciens seront présents, ils seront jugés par un jury qui leur permettra peut être de rencontrer la directrice de la salle de théâtre du Point Virgule à Paris. Vos entrées à gagner sur florfm.com.

COLMAR : Le parc expo accueille demain et dimanche le salon Made In Elsass. Un rassemblement de producteurs et de sociétés locales à découvrir. Et il y en a pour tous les goûts : maison, déco, beauté, mode, alimentation. Toutes les infos à retrouver sur le site du salon Made in Elsass.

SIGOLSHEIM : Samedi de 13h à 17h et dimanche de 9h à 13h à lieu une grande bourse aux vêtements pour tous âges et aux jouets du côté de la salle Adrien Zeller. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.