Issenheim : La Fresque du climat est un outil pédagogique participatif qui articule de manière simple les conclusions du GIEC pour mieux comprendre les composantes du dérèglement climatique, ses causes et ses conséquences.

D’une durée de 2h30/3h, l’atelier se déroule en groupe de 6/8 personnes et mobilise l’intelligence collective et la créativité des participant-es. Un espace de discussion permet également les échanges sur les sujets entre participants et avec les animateurs.

Que vous soyez en réflexion ou prêt à passer à l’action, cet atelier pourra vous guider et apporter certaines réponses à vos interrogations.

Cet atelier aura lieu le lundi 24 avril 2022 de 19h à 22h.

Novices ou connaisseurs n’hésitez pas à vous inscrire par téléphone au 03 89 62 24 24 ou par mail maison-st-michel@providence-ribeauville.net

Colmar : Colmar fête le printemps. Au programme, les visiteurs retrouveront les marchés de Pâques et de Printemps, les expo-ventes de créateurs mais également diverses animations pour toute la famille ! Ça se déroule dans le centre de Colmar.

Mulhouse : FAR Escape vous invite jusqu’au 31 mai, à relever le défi du plus fameux des détectives: Sherlock Holmes. Venez en équipe de 4 à 12 joueurs tenter de retrouver en moins d'une heure un mirifique Œuf Fabergé caché au sein du parc Wallach à Mulhouse. Réservations: https://lafabriqueareves.wixsite.com/escapegame