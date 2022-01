MULHOUSE : Jusqu’à samedi, la nouvelle salle de sport La Place Fitness située place de la Réunion à Mulhouse ouvre ses portes à tout le monde. L’occasion de découvrir et d’essayer la salle de sport et ses cours collectifs. Il vous suffit juste de vous présenter à l’accueil entre 9h30 et 19h avec une serviette et vos chaussures de sport. Toutes les infos sur la page Facebook La Place Fitness Mulhouse.

MULHOUSE : Le centre socio-culturel de la Porte du Miroir à Mulhouse propose cet après-midi de 15h30 à 19h, un troc vêtements. Vous rapportez vos vêtements et vous repartez avec d’autres pièces dénichées sur place. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. L’entrée est gratuite. Seuls les vêtements en bon état seront acceptés.

MULHOUSE : Le Kinépolis de Mulhouse accueille dès 19h30 et pour toute la soirée, le festival montagne en scène. Toute la soirée, vous pourrez découvrir des films et des courts métrages sur le thème de la montagne. Plus d’infos sur le site montagne-en-scène.com