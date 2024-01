“J’en ai plein le couple” à l’entrepôt de Mulhouse

Si la routine conjugale vous pèse, ne manquez pas la comédie "J’en ai plein le couple" à l'Entrepôt de Mulhouse. L'amour peut être magnifique, mais parfois frustrant, que ce soit lorsque vous dites "je t’aime" et recevez un simple "merci", ou lorsque vous partagez vos préoccupations professionnelles et que l'autre reste absorbé par son téléphone. Cette pièce expose avec humour les côtés agaçants de l'amour. Venez rire de votre propre couple et de ceux des autres. "J’en ai plein le couple" est à l'affiche à l'Entrepôt de Mulhouse ce soir, demain et samedi à 20h30. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur lentrepot.org.

Soirée pour les étudiants chez Wakalase à Cernay

Les étudiants alsaciens ont une nouvelle opportunité de passer une soirée mémorable grâce à FLOR FM. Le Clous de Mulhouse prend possession du WAKALASE à Cernay ce soir à partir de 19h. Au programme, accès gratuit et illimité au karting, au laser game et à la vague artificielle. Une petite restauration sera disponible sur place à un coût modique. Soyez au rendez-vous ce soir pour profiter de cette soirée spéciale organisée par le CLOUS de Mulhouse chez WAKALASE à Cernay dès 19h.

Afterwork ce soir à Colmar

L'afterwork fait son retour cette semaine au Mannala Pils à Colmar. Ce charmant bar, au décor de chalet typique après-ski, propose des tarifs spéciaux pour l'afterwork, des amuse-bouches et un concert live avec NICO. Fabrizio sera également présent pour assurer l'ambiance. Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour un afterwork animé au Mannala Pils de Colmar.