COLMAR : La scène ouverte alsacienne, le "Brivan"est de retour pour une nouvelle session au restaurant Au Bureau à Colmar. Au programme de la soirée, 10 artistes : chants, humour, des disciplines inédites également avec de l’effeuillage. La soirée de demain à 20h30. Vous gagnez encore vos places sur florfm.com .

UNGERSHEIM : Tout le week-end, jusqu’à dimanche, rendez-vous à Ungersheim pour la fête du cochon. Au programme : soirée mousse, course nature “Les foulées d’Ungersheim”, journée spéciale fêtes des mères dimanche. Ce soir à 22H, c’est Soirée Génération 90 avec DJ Mast aux platines. Infos et programmation complète sur le site lafeteducochon.fr.

MULHOUSE : Rendez-vous à l’entrepôt demain, vendredi et samedi 20h30 pour découvrir le spectacle “60 minutes pour sauver mon couple”. Les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau original pour apaiser les tensions du couple : 60 minutes d’escape game grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Les places à gagner sur florfm.com et l’appli flor fm.