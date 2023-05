Le festival de conte est de retour à Staffelfelden :

Du 26 au 28 mai, le festival Etsetala est de retour pour sa 13e édition et promet encore une fois de surprendre, d'émerveiller, d'attiser la curiosité, d'émouvoir et de faire rire ! Zetala, un mot alsacien signifiant "petit bout de papier" ou "pense-bête", sera au cœur de cet événement.

Au programme, vous pourrez assister à des conférences captivantes, des spectacles époustouflants et des soirées animées. Rendez-vous à la Margelle à Staffelfelden pour découvrir ce joli festival. Vous trouverez l'intégralité du programme sur le site www.lamargelle.net.

After Work à Colmar :

Avec ce beau temps, profitez de l'occasion pour vous détendre après le travail en vous rendant à l'After Work de Colmar. Cet événement se tiendra à partir de 19h au Bar LE TREIZE, situé Avenue de la République à Colmar !

Au programme, vous pourrez bénéficier de tarifs spéciaux pour l'After-Work, déguster des bières rafraîchissantes et des mojitos savoureux. De plus, un buffet sera offert pour combler vos petites faims. Pour ajouter à l'ambiance, un DJ sera présent pour mettre de la musique entraînante à la fois sur la terrasse et dans le bar !

Ne manquez pas cette opportunité de passer un agréable moment dans une ambiance conviviale et festive.

Un spectacle à l’Entrepôt de Mulhouse :

Il s'intitule "Jamais le 2ème soir". Cette comédie, écrite par Enver Recepovic et Patrick Hernandez, met en scène pas moins de 12 comédiens !

L'originalité de cette pièce réside dans l'inversion des rôles, ce qui la rend extrêmement drôle. Que se passerait-il si les femmes agissaient comme les hommes ? Et si elles souhaitaient avoir des relations dès le premier soir ? Et si les hommes étaient plus romantiques que les femmes ? Ici, les femmes ne croient plus au prince charmant.

Ne manquez pas ce spectacle ce soir, demain et samedi à 20h30 à L'entrepôt de Mulhouse. Vous êtes assuré de passer un moment hilarant et plein de surprises !