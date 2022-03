ALTKIRCH : Le Phare à Altkirch ce soir pour la soirée Génération 2000. C’est DJ Mast qui sera aux platines pour la soirée, tous les hits des années 2000 pour faire la fête. On vous offre votre table + bouteille sur flor fm, pour ça vous envoyez PHARE au 7 10 71.

HABSHEIM : L’association “Richesse de nos terroirs” organise demain et dimanche le salon vins et gastronomie à la salle Lucien Geng à Habsheim. L’entrée est gratuite pour découvrir tous les producteurs locaux réunis dans le salon. Infos complètes concernant le salon sur le site de l’association richesses de nos terroirs.

RIXHEIM : Ce week end a lieu la 12ème édition du tournoi élite international, un tournoi de volleyball pour les moins de 15 ans. Le premier organisé depuis 2 ans à cause du covid. C’est samedi et dimanche à la cité des sports de Rixheim. Au programme, des équipes françaises et européennes vont s’affronter, notamment l’équipe de Rixheim. L’entrée est gratuite.