Noël bleu à Guebwiller : À partir de demain la ville de Guebwiller vivra au rythme des spectacles et des animations avec son Noël Bleu, hommage à la couleur de l'artiste le plus connu de la ville : Théodore Deck. C’est la 15ème édition. De nombreuses animations sont au programme pour toute la famille : spectacles tous les week-ends, animations pour les enfants, une patinoire, des manèges. Inauguration demain à 19h avec un spectacle d'ouverture exceptionnel intitulé “La parade amoureuse”, présenté par la compagnie Remue-Ménage.

Weekend de collecte nationale : La Banque alimentaire du Haut-Rhin organise sa 38e collecte nationale de produits secs aujourd’hui et demain. Pour l’occasion, 2500 bénévoles seront mobilisés dans 95 magasins du département. Si vous n’avez pas prévu d’aller faire vos courses ou si vous les faites en Drive, vous pouvez aussi faire des dons en ligne sur www.monpaniersolidaire.org.

Des concerts ce week-end : Du beau monde au Zénith de Strasbourg ce weekend. Samedi soir vous pourrez applaudir Angèle. La Belge s’arrête en Alsace pour son Nonante-cinq Tour. C’est à 20h.

Et Amir sera au même endroit, dimanche ! On vous a d’ailleurs offert vos places sur FLOR FM. L’artiste aux plus de 600 000 albums vendus sera sur la scène du Zénith de Strasbourg, dimanche à 18h.

2ème Marché de l’Avent à Mooslargue: Rdv ce dimanche 27 novembre de 10h à 18h sur la place de la mairie de Mooslargue pour profiter des 30 exposants, de la restauration, des décoration mais aussi la venue du père Noël.