UNGERSHEIM : Le Parc du Petit Prince a lancé ce samedi sa saison spéciale Halloween. Jusqu’au dimanche 7 Novembre, vous allez pouvoir vous faire des petites frayeurs en famille et rencontrer les créatures de l’ombre dans un parc décoré avec des citrouilles et des toiles d’araignées. Plusieurs attractions sont proposées également, comme un train fantôme, des parcours effrayants et un escape game. Toutes les infos sur le site du Parc du Petit Prince.

WESTHALTEN : Aujourd’hui c’est le dernier jour pour profiter du salon des vignerons au Domaine du Bollenberg. Vous pourrez rencontrer une 30aine de vignerons pour déguster avec modération et découvrir leurs spécialités. Plus d’infos sur le site du domaine du bollenberg.

HABSHEIM : C’est également le dernier jour pour profiter de la Foire Simon et Jude dans le village. Un grand marché des producteurs avec plus de 400 exposants. On y trouve du textile, des vêtements, du linge de maison mais aussi des produits du terroir et de l’artisanat. Ça se termine ce soir à 18h. Toute la programmation sur le site de la mairie d’Habsheim.