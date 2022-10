Les Murder Party sont de retour à la cité du train : Les murders parties pour ceux qui ne connaissent pas , c’est une sorte de Cluedo géant et interactif. Un jeu d’enquête grandeur nature et théâtralisé avec un scénario précis : la famille Hermann est à la tête d’un empire industriel. Depuis le décès de l’épouse du patriarche, d’étranges écritures ensanglantées apparaissent à la Cité du Train... à vous de percer les mystères de la famille Hermann ! Une histoire de malédictions avec des manifestations paranormales.. Âme sensible s’abstenir et d’ailleurs c’est fortement déconseillé au moins de 12 ans. Il faut réserver sa session de jeu. Via le site de la cité du train.

Place aux contes et légendes à l’écomusée d’Alsace : l'Écomusée d'Alsace, plus grand musée à ciel ouvert, vous invite à plonger dans un univers rythmé par les contes et les légendes. Des conteurs partageront avec vous des histoires de superstitions, dans une ambiance pour le moins mystérieuse. Un moment hors du temps à vivre en famille ou entre amis des maintenant et jusqu’au 06 novembre. Aujourd’hui, par exemple l’écomusée d’alsace situé à Ungersheim est ouvert de 10 à 18h.

Ambiance halloween aussi au musée Electropolis : Musée qui se trouve à Mulhouse et qui propose en ce moment un grd jeu sur le thème de Frankenstein : Frankenstein c'est un roman, et problème, les personnages se sont échappés du roman. La mission des participants consiste à rechercher les personnages pour les renvoyer dans le roman. Le jeu dure une heure. Il est accessible aux enfants à partir de 8 ans mais il faut à chaque fois au moins un adulte dans le groupe. RDV au musée electropolis de Mulhouse dès aujourd’hui et jusqu’à la fin des vacances scolaires.