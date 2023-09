Le Festival International du Film Fantastique est désormais en cours

C'est à Strasbourg que vous devrez vous rendre pour participer à cet événement. Pour cette édition toute nouvelle, le festival strasbourgeois propose un programme captivant et enchanteur qui se déroulera sur une période d'environ dix jours. Vous pourrez assister à la projection de films en compétition, ainsi qu'à des films hors compétition. Des séances spéciales, des masterclass, et bien plus encore sont également au programme. Ce festival international du Film Fantastique a débuté ce week-end et se clôturera dimanche prochain avec une magnifique cérémonie de clôture suivie de la remise des prix. Si vous êtes intéressés, vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation sur le site strasbourgfestival.com.

Initiation au karaté-do à Colmar

Ce soir, au Gymnase de l'école Jean Macé, situé au 44 route de Neuf Brisach à Colmar, vous aurez l'opportunité de découvrir le karaté-do Shotokan, un art martial traditionnel. Cette initiation est gratuite et ouverte aux personnes non licenciées âgées de 15 ans et plus. Vous pouvez vous joindre à nous ce soir à partir de 19 heures, ou bien le vendredi prochain à la même heure.

Escape Game "Cellule grise" à Morschwiller-le-Bas

Dans ce jeu, vous serez convoqués au commissariat de police pour une affaire qui vous concerne. Vous serez alors placés en garde à vue, avec seulement une heure pour vous échapper. Comme dans tout Escape Game, vous devrez résoudre une série d'énigmes en équipe, composée de 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans. La difficulté est évaluée à 3 sur 5. L'Escape Game "Cellule Grise" est à découvrir à la Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas. La première session aura lieu ce vendredi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site officiel escaperoom-mulhouse.fr