Découvrez le Festival de Rues D'Ailleurs et d'Ici ce week-end à Colmar

Organisé par l'association D'Ailleurs et d'Ici, cet événement offre une variété de spectacles de rue, de cirque, de performances culturelles et culinaires, ainsi que des jeux, des animations musicales et des concerts. De plus, 70 associations de Colmar et des environs présenteront leurs activités.

Rejoignez-nous dans un cadre enchanteur : les allées ombragées du Champ de Mars et la place Rapp au cœur de Colmar, demain et dimanche. Un événement en partenariat avec FLOR FM. Pour plus d'informations, visitez : https://d-ailleurs-d-ici.webnode.fr/

Ne manquez pas le spectacle équestre à Wittelsheim

Venez découvrir en famille le spectacle de la troupe Libertad ! Les artistes présentent leur nouveau spectacle : "Il était une fois, saison 3", mettant en scène vos personnages préférés des contes d'Andersen et de Disney. Un spectacle dynamique alliant la grâce des chevaux, le talent des cavaliers, la musique, des décors et des costumes époustouflants, ainsi que de la jonglerie de feu. Rendez-vous aujourd'hui et demain à l'écurie de la troupe Libertad à Wittelsheim. Un spectacle en partenariat avec FLOR FM. Pour en savoir plus : https://billetterie.troupelibertad.fr/

Retour de la soirée Carnage

Pour sa 7ème édition, la soirée Carnage investit Motoco Mulhouse. Rendez-vous demain à partir de 20h pour une soirée électro épique avec 9 DJs sur une scène hors du commun, une décoration et une ambiance incroyables. Tout est réuni pour une fête mémorable, avec de nombreuses surprises à la clé. La soirée Carnage, c'est ce samedi à Motoco Mulhouse.