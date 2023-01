Début du festival Momix : Momix est le festival international jeune public. Depuis 32 ans, il met à l’honneur le spectacle vivant pour les enfants et les familles. Une programmation originale avec de nombreuses compagnies internationales : cirque, danse, théâtre, marionnette, musique, théâtre d'objets.. C’est un programme qui s’articule autour de l’imaginaire, pour faire rêver les enfants et les faire réfléchir aussi un peu.

Le Festival Momix débute ce jeudi à Kingersheim et s’achèvera le 05 février prochain.

Plus d’info sur www.momix.org.

Très beau spectacle ce soir à Sélestat : Les vivants. C’est le nom de cette pièce et on vous la conseille. L’histoire se déroule le 13 novembre 2015. Mousse et Léo se prépare à aller au Bataclan. Ils ont 30 ans, sont amoureux et fans de Rock'n'roll. Et cette soirée va bouleverser toute leur vie.

L’auteure Fanny Chasseloup s’inspire de son propre vécu. C’est une pièce autobiographique mais attention pas question de faire pleurer dans les chaumières. Cette pièce est une ode à la vie à l’espoir. µles vivant c’est ce soir au tanzmatten de Sélestat.

Soirée escalade chez Climb up : Rendez-vous à partir de 18h chez Climb Up Mulhouse Wittenheim pour une soirée 100% gratuite, 100% étudiante.

Soirée Escalade avec le Clous de Mulhouse et Florfm. Y’a même une petite restauration sur place pour bien profiter. Inscriptions et

infos sur crous-strasbourg.fr Rubrique « Sortir, Bouger, Créer ».