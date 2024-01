Le Salon Formation Emploi Alsace revient à Colmar

Venez gratuitement au parc expo découvrir le Salon Formation Emploi Alsace, où vous trouverez des conseils et des idées pour dynamiser votre recherche d'emploi, concrétiser vos projets de formation et trouver votre orientation. Avec la présence de 350 exposants, des ateliers CV et des séances photo dédiées à votre CV seront disponibles, ainsi que des ateliers relooking et un pôle conseil. Cet événement unique vous aidera grandement à préparer votre avenir. Le salon Formation Emploi Alsace se tient aujourd'hui et demain, de 9h à 18h, au parc expo de Colmar. Pour obtenir votre entrée gratuite, visitez le site www.sfe-alsace.com.

Adrien Wild en spectacle ce dimanche à l’Eden de Sausheim

Adrien Wild est reconnu pour ses performances captivantes et audacieuses. Il a su conquérir le public avec ses spectacles uniques, mêlant magie, humour et théâtre. Chaque représentation d'Adrien Wild est une véritable aventure, un événement à ne pas manquer. Son nouveau spectacle, intitulé "La vraie vie d’un magicien", est une expérience autobiographique. Retrouvez le magicien Adrien Wild ce dimanche après-midi sur la scène de l’Eden de Sausheim à partir de 17h. Les réservations sont toujours possibles sur le site eden-sausheim.com.

Mulhouse Food Festival ce dimanche

Pour les gourmands alsaciens, le rendez-vous est pris ce dimanche pour la première édition du Mulhouse Food Festival. C'est l'occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la scène street food de Mulhouse ! Tout au long de la journée, venez savourer le meilleur de la scène food mulhousienne et sud-alsacienne, accompagné de conférences. Ne manquez pas l'"after food" à partir de 21h, avec un concert organisé par l’association “C’est la teuf”. Un excellent moment en perspective avec ce Mulhouse Food Festival. Rendez-vous donc dimanche de 11h à 22h chez MOTOCO Mulhouse.