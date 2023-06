Suite du festival Wolfi Jazz :

Le Festival Wolfi Jazz 2023 vous invite à vivre des moments inoubliables de musique et de plaisir. Cette édition mettra une fois de plus à l'honneur de prestigieux artistes de la scène jazz. L'événement a commencé ce week-end, mais vous pouvez toujours en profiter aujourd'hui. Ce soir, trois artistes enchanteront la scène de l'Esplanade.

Les portes ouvriront à 18h30 et les concerts débuteront à 20h. Nous vous donnons rendez-vous au fort Kléber à Wolfisheim.

La semaine de l’orientation commence à Mulhouse :

L'école Epitech de Mulhouse organise un événement dédié aux élèves de 3e, de seconde et de première, ainsi qu'aux jeunes passionnés par l'informatique et les nouvelles technologies. Venez découvrir l'école de l'expertise informatique et de l'innovation ! Chaque jour, vous aurez l'opportunité de participer à des ateliers, des initiations et des rencontres.

La semaine de l'orientation débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à vendredi, de 10h à 16h, à l'école Epitech Mulhouse. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : swll.to/SemaineOrientation2023.

Festival Tentinabul à Buhl :

Il s'agit d'un spectacle familial qui est également adapté aux plus jeunes. L'histoire met en scène Karl, un chercheur de trésor qui, malgré ses efforts, n'en trouve jamais. Sa quête de richesse l'entraîne dans des aventures amusantes et lui fait rencontrer des personnages étranges tels que des lutins, des sorcières, etc.

Ce spectacle offre une approche ludique pour découvrir le monde merveilleux des légendes alsaciennes. En complément de la représentation, le public sera invité à participer à une petite chasse au trésor pour retrouver des accessoires indispensables à Karl dans ses recherches.

Le festival Tentinabul : Trésors cachés débute ce matin à 10h au Rimlishof à Buhl.