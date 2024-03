Du cirque du côté de Kembs ce soir et demain

Après avoir émerveillé Guebwiller et Ungersheim, la troupe Fratellini pose désormais son chapiteau à Kembs. Venez redécouvrir les numéros classiques de clowns, acrobates, magiciens, trapézistes, équilibristes et bien d'autres surprises ! En nouveauté pour l'année 2024, un spectacle de laser vous attend également !

Les représentations du cirque Fratellini auront lieu ce soir à 17h30 et demain à 15h. Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente de Kembs. Prévoyez environ 1h30 pour profiter pleinement du spectacle.

Créatif Lunch Time à Mulhouse

Venez vivre une pause déjeuner ludique et colorée chaque mardi à l'Espace d'Accompagnement Personnalisé INVIA. De 12h15 à 13h45, prenez le temps de déguster votre propre repas (un four à micro-ondes est disponible si besoin). Ensuite, le Cabinet Créatif vous invite à vous évader dans un monde de matières et de couleurs le temps d'une pause. Le matériel de création est fourni pour que vous puissiez laisser libre cours à votre créativité et vous ressourcer.

L'atelier est au prix de 15 euros, comprenant une boisson chaude. N'oubliez pas de réserver votre place à l'avance par mail : le.cab.creatif@gmail.com. En cas de complet aujourd'hui, inscrivez-vous pour d'autres mardis à venir.

La fête du Court Métrage continue aujourd'hui à Colmar

La fête du court métrage se poursuit en ce mardi au CGR de Colmar. L'objectif est simple : mettre en avant des courts métrages de qualité et permettre au public de découvrir ces œuvres de courte durée. En ce mardi, un court métrage sera diffusé systématiquement avant les films à l’affiche. Profitez également du printemps du cinéma avec des séances au tarif unique de 5 euros. Deux raisons de plus pour en profiter aujourd'hui !