ALSACE : Les marchés de Noël de Strasbourg et Colmar ouvrent leurs portes dès ce soir avec l’inauguration dès 18h du côté de Colmar et dès 14h à Strasbourg. Le grand sapin de la place Kléber sera illuminé à 19h. Toutes les infos et la programmation des marchés de noël sur noel-colmar.fr et noel.strasbourg.eu.

COLMAR : Le parc des expositions accueille le 32ème Festival du livre de Colmar demain et dimanche. Plusieurs auteurs présents durant ces 2 jours avec notamment le Colmarien, Chris Marquès, connu notamment pour être juré dans Danse Avec les Stars. Il sera présent dimanche à 11h45 pour dédicacer son livre autobiographie “Si seulement vous saviez”. Toutes les infos sur le site festivaldulivre.colmar.fr

MULHOUSE : Les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse rencontrent demain soir à 20h l’équipe de Cannes pour la 11ème journée de championnat au Palais des Sports de Mulhouse. Vous gagnez vos places pour assister à la rencontre sur florfm.com.