Possibilité de donner son sang : C’est à Ensisheim, Faubourg de Belfort, que les professionnels de l’EFS vous attendront cet après-midi. Une collecte mobile pour sauver des vies. Un don du sang peut sauver 3 vies. C’est important de le rappeler ! Si vous êtes majeurs et en bonne santé, RDV cet après-midi à Ensheim entre 15h30 et 19h30.

After Work ce soir à Mulhouse : C’est dans un bar tout beau et tout nouveau que vous avez RDV ce soir : le PTIT Bar à Mulhouse. Les lieux ont été entièrement re-décorés. Un nouveau concept a été développé avec un bar à cocktail et spiritueux. Le PTIT BAR se situe au 13 Passages des Augustins ! RDV ce soir dès 19h avec le nouveau personnel, les tarifs After-Work, et ambiance DJ.

Le retour du Brivan ce soir : Le Brivan c’est la première scène ouverte du Haut-Rhin. On vous rappelle le principe : offrir la possibilité à des artistes pro ou pas, et peu importe leur talent de se produire durant 5 minutes face à un vrai public. Pour cette nouvelle édition, pas moins de 9 artistes annoncés : 3 chanteurs, un rappeur, 4 humoristes et de l’hypnose. Beaucoup d' artistes inédits, beaucoup de talents qui ne demandent qu'à se révéler au grand public. Le Brivan c’est ce soir à partir de 20h30 à l’Espace 137 de Wintzenheim.