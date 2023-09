Le Yoga pour les enfants à La Comète de Hésingue

Participez à une expérience enrichissante pour nos plus jeunes. Nos séances se déroulent en petits groupes, offrant aux enfants un environnement confortable pour leur épanouissement en toute sérénité. Une heure de pratique, de partage, et de tranquillité, sans compétition entre les enfants, ce point est essentiel à souligner. Tous les équipements, y compris tapis et accessoires, sont fournis. Il vous suffit d'habiller vos enfants avec une tenue souple et de les amener dans notre salle dédiée à La Comète à Hésingue.

Le cours de Yoga pour enfants a lieu ce soir de 17h à 18h, destiné aux jeunes de 6 à 12 ans. Assurez-vous de réserver votre place en vous renseignant auprès de La Comète pour en savoir davantage sur cette activité.

Les Journées de l'Architecture

Les Journées de l'Architecture sont le rendez-vous annuel incontournable de tous les passionnés d'architecture en Alsace. Jusqu'au 31 octobre, vous avez l'opportunité de visiter des édifices insolites, de découvrir les derniers projets architecturaux, et de participer à des conférences animées par les plus grands architectes contemporains. Le programme comprend pas moins de 160 événements pour explorer l'art prééminent de l'architecture. Évidemment, il est impossible de tout détailler ici. La manière la plus simple de vous informer est de consulter le site m-ea.eu.

Collectes de don du sang :

Les équipes de l'Établissement Français du Sang (EFS) continuent de se mobiliser et d'organiser des collectes mobiles afin de donner à chacun la possibilité de faire don de son sang. Aujourd'hui, rendez-vous à Steinbrunn-le-Haut dès 16h30, ou au hangar de Kingersheim entre 15h30 et 19h30. Une autre collecte aura lieu à Rustenhart demain, de 16h30 à 19h30, à la salle polyvalente, avec une surprise réservée aux premiers donneurs. N'oubliez pas que pour pouvoir donner votre sang, vous devez être majeur et en bonne santé. Prévoyez environ une heure pour l'entretien médical, le don lui-même, et une collation qui vous sera offerte.