Saint-Louis : Depuis 2016, l’Athila délaisse son rituel atelier du mercredi soir pour proposer un spectacle inédit de théâtre d’Improvisation. Cette saison, l’Improlab de l’Athila reprend ses quartiers au Caveau du Café Littéraire de Saint-Louis ! Au programme cette saison : Faits Divers, L’Effet Papillon, Le Téléphone, Jouer la suite, Impros logues, Impro Cluedo, La Musicale, L'impro dont vous êtes le héros, Catch Impro et Impronoël ! https://www.athila.fr/

Riedisheim : On vous donne l’occasion de faire une bonne action en donnant votre sang. C’est important car les stocks sont très bas en Alsace ! Si vous êtes majeur et en bonne santé vous pouvez donner votre sang. Pour rappel, un seul don de sang peut sauver 3 vies ! Notez donc qu’il y a une collecte cet après-midi à l’Aronde de Riedisheim entre 15h30 et 19h30. Plus d’info sur https://dondesang.efs.sante.fr/

Colmar : Rendez vous ce soir au restaurant "Au Bureau" de Colmar pour le Brivan, la première scène ouverte Alsacienne. Du chant, de l'humour, des surprises, c'est ce soir à 21h. Possibilité de manger sur place ( réservation directement au restaurant ).

Entrée 12€