Bon plan Afterwork à Colmar :

Venez profiter de l'ambiance apéro/clubbing ce soir au Nova pour cet afterwork. Sur place, bénéficiez des tarifs spéciaux after work, d'amuse-bouche et de la musique de DJ Mikilino pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous laisser tenter par un délicieux plat dans la partie restaurant de l'établissement colmarien. Tout est prévu pour que vous passiez une excellente soirée. Rendez-vous à partir de 19h au Nova club de Colmar.

Guillaume Bats à l’Entrepôt de Mulhouse :

Ne manquez pas le nouveau spectacle de l'humoriste Guillaume Bats, intitulé "Inchalla'h", qui sera présenté dès ce soir. Ce one man show aborde de manière grinçante tous les problèmes de société tels que le harcèlement scolaire, le racisme et les différences. La pièce a été co-écrite et mise en scène par Jérémy Ferrari.

Guillaume Bats sera sur la scène de l'entrepôt de Mulhouse ce soir, demain et samedi. Ne ratez pas cette occasion de passer une soirée inoubliable en compagnie de cet humoriste talentueux.

Le printemps des cigognes continue à Munster :

La vallée de Munster célèbre l'arrivée du printemps avec l'événement "Le Printemps des Cigognes". Du marché printanier et de créateurs à la rencontre avec les animaux, en passant par les ateliers culinaires ou créatifs, les expositions et les concerts, de nombreuses animations sont prévues à Munster et dans toute la vallée jusqu'au 08 mai.

Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, vous pouvez télécharger le programme complet du Printemps des cigognes à Munster sur le site officiel de la Vallée de Munster. Venez nombreux pour célébrer le printemps et profiter de toutes les activités proposées dans cette magnifique région.