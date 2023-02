L’exposition “histoire du ski” à découvrir : Depuis quelques jours, la neige fait défaut dans les Vosges ! A défaut de pouvoir skier, on peut rester dans l’ambiance sport d’hiver grâce à cette exposition. Elle retrace l’histoire du ski en France depuis les premières années en 1880 avec un focus particulier sur le Saut à ski à la Bresse. Il y a des photos, des coupures de presse et pleins d’autres documents.

C’est original et instructif. RDV à la maison de la Bresse toute cette semaine de 14 à 18h.

Visites guidées particulières cette semaine à Sainte Marie aux Mines : Ce sont les anciennes mines d’argent que vous pourrez visiter. Avec un guide, cette visite débute par une mini randonnée en pleine nature et continue avec un parcours dans des galeries souterraines.

Ces mines existent depuis le 16e siècle. C’est une belle découverte, une visite insolite pour toute la famille ! Attention : une bonne condition physique est recommandée. Il faut aussi être habillé assez chaudement et avec de bonnes chaussures.

Des visites seront organisées chaque jour de la semaine.

Infos et résa sur www.asepam.org

Coup d’envoi du carnavale de Bâle : C’est l’un des plus connus et des plus attendus des Carnavals européens. Le carnaval de Bâle est une véritable institution qui se déroule sur 3 jours. Et ça commence aujourd’hui.

Au programme des défilés, de la musique, des expositions aussi. Le grand final aura lieu mercredi avec un grand cortège.

A savoir qu’il y a une particularité à Bâle: lors des défilés, les spectateurs sont invités à regarder les cortèges qui déambulent dans les rues bâloises. Le public ne se mêle pas dans le cortège, et n'a pas le droit de porter des masques ou de se déguiser. C’est surtout un très beau spectacle à admirer dès aujourd’hui et jusqu’à mercredi.