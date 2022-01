MULHOUSE : Le Festival Momix démarre aujourd'hui dans la région Mulhousienne, un festival qui s’adresse aux enfants. Jusqu’au 6 Février, vous pourrez découvrir en famille plusieurs spectacles sur le thème de l’imaginaire mais aussi différentes expositions. Toute la programmation du festival sur le site momix.org.

HESINGUE : L’établissement Français du Sang continue sa campagne pour attirer un maximum de donneurs de sang. Les réserves sont encore et toujours à un niveau bas. Une collecte est organisée aujourd’hui à la comète d’Hésingue de 16h à 19h30. Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Toutes les infos utiles sur le site de l’Etablissement Français du Sang.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi à 20h30, la salle de spectacle de l'Entrepôt de Mulhouse accueille Christophe Alévêque. Il présente son nouveau one man show “Vieux con”. Dans ce spectacle, Christophe Alévêque raconte le monde d’aujourd’hui à son fils de deux ans, un monde sain, bienveillant et anxiogène où on nous sauve la vie… en la pourrissant. On vous offre vos places sur florfm.com.