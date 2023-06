Nouvelles collectes de don du sang :

Nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance vitale des dons de sang. Les réserves sont actuellement à un niveau alarmant, voire critique. Alors que la saison estivale approche, il est impératif de se mobiliser et de consacrer un peu de notre temps pour offrir un peu de notre sang.

Si vous êtes majeur, en bonne santé et que vous êtes en mesure de le faire, veuillez noter les prochaines collectes suivantes :

Aujourd'hui, rendez-vous dès 15h30 à Walheim, ainsi qu'à Kingersheim dans la salle le Hangar à 16h30.

Demain, des collectes sont prévues à Hombourg, Rustenhart et Traubach le Haut à partir de 16h30. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité lors de votre venue.

Votre générosité peut faire une réelle différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à sauver des vies.

Marché de montagne Lautenbach Zell

Chaque mardi de la saison estivale, ne manquez pas le marché de montagne de Lautenbach-Zell. Et le tout premier se déroule ce soir même ! Rendez-vous entre 18h et 21h pour découvrir une sélection de produits locaux et artisanaux. Une quinzaine de commerçants de la région seront présents pour vous faire vivre une expérience authentique. L'événement se déroule sur la place de la mairie à Lautenbach-Zell. Ne manquez pas cette occasion !

Journée “BUS Tour” à Mulhouse :

Nous vous invitons à participer à une journée de recrutement dédiée aux métiers de la mobilité. Cet événement ouvert à tous se déroulera dans les locaux de Soléa Mulhouse, en présence de représentants de TRANSDEV, de l’Union des transports publics et ferroviaires, ainsi que de l'équipe de Soléa.

L'objectif de cette journée est de présenter leurs offres d'emploi et les opportunités locales aux visiteurs, qu'ils soient à la recherche d'un emploi, débutants dans le domaine ou en reconversion professionnelle.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir les métiers de la mobilité et d'explorer de nouvelles perspectives professionnelles. Le BUS Tour se déroulera aujourd'hui de 9h à 17h chez Soléa Mulhouse. Soyez au rendez-vous !