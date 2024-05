De nouvelles collectes mobiles de don du sang

Cette semaine encore, les équipes de l’EFS se mobilisent pour rencontrer les Haut-Rhinois et leur offrir la possibilité de faire un don de sang plus facilement.

Pour le début de la semaine, les collectes prévues incluent :

- Roderen : aujourd’hui à la maison du village à 16h30.

- Masevaux : aujourd’hui à la salle polyvalente à partir de 16h.

Demain, rendez-vous à :

- St Louis : à la maison pour tous de 16h30 à 19h30.

- Hunawihr et Niederhergheim.

De plus, une grande collecte aura lieu ce mardi toute la journée au sein du Lycée horticole de Wintzenheim.

Une exposition spéciale sur les Jeux Olympiques et Paralympiques

La Maison du Patrimoine de Kembs propose une exposition documentée et illustrée relatant l’histoire et l’origine des Jeux Olympiques, depuis la Grèce antique jusqu’à nos jours. Cette exposition rend hommage à cette grande compétition sportive et lance les festivités avant le début des JO à Paris.

Vous y apprendrez, par exemple, qu'il n'y a que quatre disciplines présentes aux Jeux Olympiques sans discontinuité depuis 1896. Cette exposition est à voir à Kembs, à la Maison du Patrimoine, et l’entrée est gratuite !

Découverte du yoga celtique dans le Haut-Rhin

Découvrez une activité originale et intéressante à Chavannes-sur-l'Étang, dans le secteur de Dannemarie : le Wyda, un yoga aux origines celtiques. Ce yoga vous aide à devenir plus souple et plus fort, en agissant à la fois sur le corps et l'esprit grâce à des mouvements fluides favorisant la respiration et la connexion à soi-même.

Les cours ont lieu chaque lundi soir jusqu’au 17 juin de 19h à 20h. Plus d’informations sont disponibles sur https://www.yogawanderungen.com/