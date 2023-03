Du ciné ce soir à Buhl : Projection du film “le tour du monde en courant”. Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant. Dans son reportage, le globe-trotter nous emmène à travers les continents qu’il a parcouru et partage les belles rencontres. Amel Jamel Balhi a traversé 205 pays à pied à 12 km/h avec un budget de 3 à 4 euros par jour.

C’est un très beau film. C’est ce soir à partir de 20H30 au Cercle S'Bangala situé à Buhl

Un bon plan pour les gourmands : C’est le retour des carpailles !

L’association « Le Sundgau, Routes de la Carpe Frite » organise son événement phare, les Carpailles. Les carpes frites sont un plat emblématique du sundgau. Et les restaurateurs de la région se mobilisent pour promouvoir leur savoir-faire.

Durant deux semaines, ils mettront justement ce savoir-faire au service du public pour revisiter le plat et pour découvrir la carpe sous toutes ses formes même en dessert…

Pour connaître la liste des restaurateurs participants allez sur :

www.carpe-frite.fr

Les journées européennes des métiers d’Art :

Dès aujourd’hui et jusqu’au 2 avril, le grand public est invité à rendre visite aux artistes et artisans d'art dans leurs ateliers, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art. En Alsace, pas moins de 500 professionnels se mobiliseront pour vous accueillir et vous faire découvrir leur métier.

Impossible de vous lister les 500 participants. Le plus simple est de découvrir le programme complet près de chez vous sur le site officiel de l'événement.

www.journeesdesmetiersdart.fr/