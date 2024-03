Pâques en folie au parc de Wesserling

Pâques en folie au parc de Wesserling offre une expérience mémorable pour toute la famille. Cette grande chasse aux œufs propose des milliers d'œufs en bois dissimulés à travers le parc. Les participants résolvent des énigmes et suivent des indices pour les retrouver, puis échangent ces œufs en bois contre de délicieux œufs en chocolat. Cette activité convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes, en faisant une journée idéale en famille !

L'événement Pâques en folie au parc de Wesserling commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 3 avril. Les réservations en ligne sont disponibles sur www.parc-wesserling.fr, et des billets sont également disponibles sur place.

Retour du Brivan

Ce soir marque le retour du Brivan, la scène ouverte alsacienne, pour une nouvelle édition. Toujours fidèle à sa promesse, cet événement met en avant des artistes amateurs ou confirmés qui se produisent devant un vrai public pendant 5 minutes. Le spectacle débute à 20h30, mais dès 19h30, vous pourrez profiter de petites restaurations. Le Brivan se tient à l'espace 137 de Wintzenheim.

Un nouvel espace ouvert au Musée National de l'Automobile

Un espace entièrement dédié à Claudio Capéo ouvre ses portes aujourd'hui au musée national de l'Automobile. Le chanteur Haut-Rhinois, passionné d'automobiles, a récemment participé au Trophée Andros en janvier dernier. Il était donc naturel pour le musée mulhousien de lui consacrer un espace. Les visiteurs pourront y découvrir son premier van de tournée, sa combinaison pour le Trophée Andros, ainsi que son premier accordéon et l'une de ses vestes de scène utilisées lors de ses concerts. En plus, une cinquantaine de photos de l'artiste depuis ses débuts, prises par le journal L'Alsace, agrémenteront l'espace, accompagnées de clips vidéos. À noter que Claudio Capéo est également en tournée des théâtres et fera escale du 2 au 5 mai au Théâtre municipal de Colmar.