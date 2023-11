Événements en cours dans la région de Guebwiller pour les fêtes de fin d'année

"Noël Bleu" anime actuellement la ville de Guebwiller. Chaque année, la ville propose des animations uniques pour célébrer les festivités de fin d'année. Depuis le week-end dernier, un programme riche est proposé : des spectacles, un village pour les enfants et bien sûr, un marché de Noël. Les 13 cabanons de ce marché se dressent sur la Place Saint-Léger, offrant des idées cadeaux originales et un artisanat de qualité. Sur la Place de l'Hôtel de Ville, vous pourrez profiter du manège, de la patinoire écologique et des chalets d'automates. "Noël Bleu" à Guebwiller se déroule jusqu'au 31 décembre. Retrouvez le programme complet sur le site officiel de la ville de Guebwiller : www.ville-guebwiller.fr/culture/noel-bleu-2023/

Également, au Château du Haut-Koenigsbourg

Le Château du Haut-Koenigsbourg, emblème indiscutable de la région, se pare lui aussi des festivités de Noël. Pas de décorations modernes ici, mais une harmonie avec la nature et des ornements typiques du Moyen Âge. L'histoire de Noël et de ses traditions à travers les siècles est véritablement mise en lumière. Une expérience à la fois féérique et éducative. Les célébrations de Noël au Château du Haut-Koenigsbourg se poursuivent jusqu'au 6 janvier. Plus d'informations sur www.haut-koenigsbourg.fr

Enfin, une soirée débat au CGR de Colmar

Rendez-vous à partir de 20h au cinéma CGR de Colmar pour une soirée enrichissante. Au programme, la projection du film "Comme une louve", un drame français relatant l'histoire de Lili, une jeune mère vivant dans la précarité, dont les services sociaux lui retirent ses trois enfants, l'entraînant dans une lutte pour reconstruire sa famille.

La projection sera suivie de débats et de réflexions sur les moyens de soutenir les familles précaires à Colmar. Des membres des associations Caritas Alsace et Apprentis d’Auteuil seront présents pour échanger avec le public. Cette soirée débat se tient ce soir à 20h au CGR de Colmar."