Profitez des vacances pour découvrir Hapik à Wittenheim : Hapik c’est la salle d’escalade implantée dans les locaux du Décathlon Village de Wittenheim. Elle offre 28 murs d'escalade différents de 8m de haut avec 3 niveaux de difficulté chacun. C’est accessible aux jeunes et moins jeunes avec ouverture chaque jour de ces congés scolaires. Et il y aura un événement spécial dimanche. Un Halloween vertigineux. Il y aura une déco spéciale, des friandises et une boisson offerte et 2h de grimpe. Il faut réserver son créneau de 2h . Réservation possible directement sur leur site www.hapik.fr.

Spectacle ce soir à l’entrepôt de Mulhouse : Un duo explosif : Cecile Giroud et Yann Stotz. Deux personnalités artistiques hors du commun. Ils sont à la fois performeurs humoristes/musiciens/imitateurs… Des talents multiples qui leur permettent offrir au public un spectacle de music-hall moderne,unique en son genre, C’est très drôle . C’est ce soir, demain et samedi à l'entrepôt de Mulhouse.

After Work à Colmar : Pour l'occasion, on vous emmène dans une toute nouvelle Rhumerie : LE RHUM N'CO ! Le bar se trouve près du Musée Unterlingen, à la place de l'ancien Restaurant du Théâtre à Colmar. RDV à partir de 19h ce soir au Rhum N’co pour profiter des Tarifs After-Work et du grignotage pour l'Apéro