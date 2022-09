Bon plan pour la prévention routière à Mulhouse : Sémaphore MSA propose aujourd'hui une animation en partenariat avec les acteurs de la sécurité routière. L’objectif est de faire de la prévention sur les risques liés aux rodéos urbains. Cet après-midi, Témoignages et sensibilisations sont au programme. Mais aussi du théâtre, une scène permettra au public volontaire de se mettre à la place d’un accidenté de la route. Un moment de partage, un moment ludique proposé par sémaphore cet après-midi dès 14h, RDV rue Henri Matisse.

Collecte de sang ce soir : C’est à Kingersheim, que les donateurs sont attendus aujourd’hui. Une collecte mobile de sang sera organisée entre 15h30 et 19h30 au Hangar. On vous rappelle que pour donner son sang il faut être majeur et en bonne santé. Un don peut sauver 3 vies. Si vous le pouvez, faites le c’est important !

Un seul en scène à la Coupole de St Louis : Lionel Lingelser sera sur la scène ludovicienne avec son spectacle “Les Possédés d’Illfurth”. Un seul en scène qui se base sur des légendes, un récit entre poésie et humour. Parce que les possédés d'Illfurth selon la légende sont 2 enfants qui en 1864 qui souffraient d’un mal mystérieux. On parlait d’enfants possédés… L’humoriste se base sur cette légende pour nous faire rire. RDV ce soir à la Coupole de St Louis dès 20h.