Le retour des soirées Traumatica

Les soirées Traumatica, précédemment connues sous le nom de Horror Nights, font leur grand retour à Europa Park, le parc de loisirs le plus renommé d'Europe, pour la période d'Halloween. Plongez dans un univers post-apocalyptique où l'horreur et la terreur règnent en maîtres !

Pour affronter les 7 maisons de l'horreur, il faudra faire preuve de courage. Chacune de ces maisons est minutieusement thématisée et entièrement décorée, offrant une expérience terrifiante. Vous serez également confrontés à de nombreux acteurs et figurants déterminés à faire sursauter les visiteurs. Les soirées Traumatica sont en cours et se poursuivront jusqu'au 11 novembre prochain. À noter que cette expérience est réservée aux personnes de 16 ans et plus, et la réservation est obligatoire sur le site officiel traumatica.com. Par ailleurs, la saison d'Halloween d'Europa Park débutera dès le samedi 30 septembre.

Le jeu “la Malédiction de Werner” au pied du château du Haut Koenigsbourg

En ce qui concerne le jeu "La Malédiction de Werner", situé au pied du château du Haut-Koenigsbourg, il s'agit d'une chasse au trésor exigeante conçue pour les experts. Cette aventure en plein air se déroule sans contrainte de temps et vous permettra de résoudre des énigmes culturelles, historiques et viticoles. Votre objectif est de retrouver les 10 symboles correspondant aux 10 morceaux d'une carte. Ce jeu est proposé par l'association des 10 communes du Haut-Koenigsbourg, vous invitant ainsi à découvrir les villages entre Bergheim et Dieffenthal de manière insolite et originale. Pour participer, vous devrez vous procurer le livret de jeux, en vente au prix de 25 euros dans les offices de tourisme de Sélestat, Châtenois, Kintzheim, Bergheim, Ribeauvillé et Riquewihr.

Le Brivan

Enfin, le Brivan est de retour pour une nouvelle saison. Cette scène ouverte offre l'opportunité à divers artistes, amateurs ou confirmés, de se produire devant un public authentique, quel que soit leur talent. Le Brivan promet toujours une soirée décontractée remplie de surprises et de découvertes. Pour ce soir, neuf artistes monteront sur scène à l'Espace 137 de Wintzenheim, à partir de 20h30. Ne manquez pas cette occasion !