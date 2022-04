Colmar : La troupe du cirque Arlette Gruss est à Colmar depuis samedi pour présenter son tout nouveau spectacle “ Excentrique”. Un show plein de rêve, de magie et d’exploit. Les artistes sont juste incroyables.

Un nouvelle représentation est prévue ce soir à 19h30 et des tarifs réduits sont exceptionnellement proposés. Le cirque Gruss est installé sur le parking du Parc des Expos à Colmar. La semaine prochaine, le chapiteau s’installera à Mulhouse.

Mulhouse : Pièce humoristique à découvrir : "L'incruste, il n'en restera qu'1!" Patricia, huissier de justice déterminé, est prête à tout pour déloger Léo, un locataire indélicat et rusé. Mais quand 21h a sonné et que l’expulsion n’est légalement plus possible, ils vont devoir cohabiter jusqu’au lendemain matin 06h. Une Guerre des nerfs explosive qui va régaler le public. Cette pièce se jouera ce soir, demain et vendredi 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse.

Morschwiller-le-bas : La Loge du temps organise la soirée “Just Dance”. Une soirée pour s’éclater où vous allez pouvoir chanter et danser ! Ça commence à 18h30 ce soir au bar de la Loge du Temps à Morschwiller-le-bas. Restauration possible sur place. Si vous voulez participer, inscrivez vous en ligne aujourd’hui via le site www.lalogedutemps.fr. Tarif : 10€ avec une consommation comprise.